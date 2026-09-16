حبس المتهم بقتل شقيقته في قرية الشوبك 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس المتهم بقتل شقيقته في قرية الشوبك بمركز الصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستدعت النيابة الأسرة لسماع أقوالها حول الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المجني عليها لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن شقيق الفتاة أقدم على ارتكاب جريمته بعد اكتشاف أمر ترك شقيقته للمنزل بإرادتها والإقامة في الإسكندرية رفقة أحد الشباب، وأقر أمام الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمته بزعم "افتضاح أمر أسرته ودفاعه عن شرفه".

على جانب متصل، أمرت النيابة أيضا، بحبس الشاب المتهم باستدراج الطالبة التي تركت أسرتها وعثرت عليها أجهزة الأمن قبل مقتلها على يد شقيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم البالغ من العمر 33 سنة، تهمة هتك عرض الطالبة بعد استدراجها للإقامة معه في الإسكندرية، كونها طفلة لم تتجاوز الـ 16 عامًا.

كانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور بصورة الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بتغيبها عن منزلها بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وبفحصه تبين أن والدة الفتاة تقدمت ببلاغ عن تغيب ابنتها عن المنزل، وهي طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك حال خروجها لشراء بعض المستلزمات المنزلية.

وأوضحت الداخلية أن التحريات توصلت إلى تحديد مكان تواجد الفتاة المتغيبة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وتمكن الأمن من ضبطها، لتقر بأنها تركت مسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها.

وتمكن الأمن من ضبط الشاب المرافق للفتاة، وهو فرد أمن بشركة خاصة مقيم بمركز قليوب. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، قبل تسليم الفتاة لأسرتها والعودة إلى منزلها.