مساعد وزير المالية: 25% خصم على الضريبة العقارية لمن يقدم إقراره إلكترونيا قبل 30 سبتمبر

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إطلاق أول تطبيق للموبايل خاص بالضرائب العقارية، إنه يتيح للمواطن تقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمأمورية الضرائب.

وأضاف "يوسف"، عبر برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أنه أصبح بإمكان المواطن إنشاء حساب على تطبيق مصلحة الضرائب العقارية المصرية، وتقديم إقرار موحد لجميع وحداته العقارية من مكانه.

وتابع أن آخر موعد لتقديم الإقرار هو 30 سبتمبر، موضحًا أن حزمة التسهيلات المقدمة تتضمن حوافز للمواطنين الذين يقدمون إقراراتهم قبل الموعد المحدد، من أبرزها الحصول على خصم بنسبة 25% من قيمة الضرائب العقارية التي تستحق عليه بعد ذلك.

وأشار إلى أن الخصم يستمر طوال حياة المواطن، طالما ظل ملتزمًا بإضافة الوحدات العقارية الجديدة عند الشراء والبيع وتحديث بياناته، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نشر خريطة سعرية لمختلف مناطق الجمهورية، تتضمن متوسط سعر المتر في كل منطقة، والذي يمثل القيمة الإيجارية التي تُحتسب الضريبة على أساسها، مشيرًا إلى أنها تقديرية.

واستكمل أنه اعتبارًا من بداية عام 2027 ستصل للمواطن المطالبة الضريبية الخاصة بالوحدات الخاضعة للضريبة، مشيرًا إلى أن التطبيق يتيح كذلك للمواطن اختيار الوحدة المعفاة من الضريبة، في حدود 8 ملايين جنيه للسكن الخاص.

وأكد أن الوحدة العقارية التي لم يتسلمها المواطن بعد لا تستحق عليها ضريبة عقارية، موضحًا أن استحقاق الضريبة يبدأ بعد تسلم الوحدة ووصول المرافق إليها.

وشدد أحمد كجوك، وزير المالية، على حرص الوزارة على مواصلة تطوير التطبيق الإلكتروني للضرائب العقارية وتبسيط إجراءاته، بما يسهم في توفير منظومة ضريبية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، قائلًا: "خدمات الضرائب العقارية مع إطلاق الموبايل أبلكيشن.. كل يوم أسهل من الأول واللي جاي أفضل".