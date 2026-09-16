اعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا، عقب فوزه على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري موسم 2026-2027.

وحقق الزمالك انتصارًا صعبًا على غزل المحلة بهدف دون رد، سجله أحمد شريف من ركلة جزاء، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 13 نقطة، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف، مع انتظار نتيجة مواجهة بيراميدز والشرقية إنبي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في 4 مباريات، مقابل تعادل وحيد، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة كالتالي:

1- الزمالك - 13 نقطة

2- الأهلي - 13 نقطة

3- سيراميكا كليوباترا - 12 نقطة

4- الأهرام - 12 نقطة

5- فيوتشر - 10 نقاط

6- الاتحاد السكندري - 10 نقاط

7- المقاولون - 7 نقاط

8- السويس بتروجيت - 7 نقاط

9- طلائع الجيش - 7 نقاط

10- القناة - 6 نقاط

11- المصري - 6 نقاط

12- البنك الأهلي - 6 نقاط

13- وادي دجلة - 5 نقاط

14- الشرقية إنبي - 4 نقاط

15- زد - 4 نقاط

16- سموحة - 4 نقاط

17- سماد أبوقير - 3 نقاط

18- الجونة - نقطتان

19- بترول أسيوط - نقطتان

20- غزل المحلة - نقطة واحدة