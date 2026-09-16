انتشار أمني بأحد شوارع المنيا بعد ضبط شخص أطلق أعيرة نارية من شرفة منزله

يشهد شارع طه حسين وسط مدينة المنيا، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لبث الطمأنينة في نفوس الأهالي، عقب حالة الذعر التي شهدها الشارع إثر قيام شخص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتتمكن من السيطرة على الموقف وضبطه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بقيادة اللواء أحمد عزت، مدير الأمن، من ضبط شخص أطلق أعيرة نارية بصورة عشوائية داخل شارع طه حسين بمدينة المنيا، ما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين الأهالي والمارة بالمنطقة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم، فيما تواجد اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا، واللواء مصطفى حسن مدير إدارة البحث الجنائي؛ لمتابعة الحالة الأمنية ميدانيًا والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا لكشف ملابسات الواقعة، جاء فيه: «إنه في إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي وإلقاء زجاجات بصورة عشوائية من شرفة منزله الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا».

وقالت الوزارة، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 15 الجاري، ورد بلاغ إلى شرطة النجدة بمديرية أمن المنيا، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجات فارغة على المارة وإطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، وذلك من شرفة منزله الكائن بدائرة القسم.

وأكدت أنه على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وحال محاولة السيطرة عليه، أطلق أعيرة نارية تجاه القوات، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في الكتف، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة.

وأشارت إلى التحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتبين أنه بندقية آلية، فيما تبين أن المتهم مزارع ويعاني من اضطرابات نفسية، وسبق إيداعه بإحدى مصحات الصحة النفسية.

وكشفت عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي النيابة العامة التحقيقات.