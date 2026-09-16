وزير شئون الأسرى الفلسطيني الأسبق: مصر العمق القومي الأهم لشعبنا والدرع الواقي من تفتيت قضيته

قال الدكتور أشرف العجرمي وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني الأسبق، إن توقيت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر مهم للغاية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف "العجرمي"، في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم مقدمة برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تمثل بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطينيين العمق القومي الأهم والدرع الواقي الذي يحمي الشعب الفلسطيني من تفتيت وتشتيت قضيته.

وأوضح أن مصر نجحت في منع المشروع الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه لولا الموقف المصري الشجاع والقوي والحاسم لاستطاعت إسرائيل تهجير غالبية سكان قطاع غزة إن لم يكن جميعهم.

وتابع أن الدور المصري محوري خصوصًا أن مصر تحتل مركزًا مهمًا للغاية على الساحة الدولية، وتحافظ على توازن بين مختلف المعسكرات الدولية، ولديها علاقات جيدة مع جميع الأطراف، سواء الفلسطينية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية.

وأشار إلى أن هذه المكانة تمكن مصر من لعب دور حاسم في مساندة الشعب الفلسطيني وتخفيف شدة الأزمة الفلسطينية الداخلية، سواء من خلال وقف الحرب، أو إعادة بناء قطاع غزة، أو الذهاب إلى عملية سياسية مثمرة يمكن أن تنتج دولة فلسطينية وحلًا شاملًا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل.

وأشار إلى ما تبذله مصر من جهود مضنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تحقيق التسوية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس، عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.