مسئول بالصحة الفلسطينية: نقص الوقود ينذر بكارثة طبية في مستشفيات غزة

قال زاهر الوحيدي مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعاني أزمات متراكمة ومتتالية على مدار أكثر من 3 سنوات منذ بدء الحرب.

وأشار الوحيدي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى استمرار النقص في الأجهزة والمستهلكات الطبية والأجهزة التشخيصية، إلى جانب الضغط الكبير على الكوادر الصحية في ظل غياب الرعاية الصحية المتكاملة، مشيرًا إلى أن القطاع لا يمتلك سوى أبسط مكونات الرعاية الصحية التي يمكن تقديمها.

وأضاف أن ما صدر مؤخرًا عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بشأن إيقاف تزويد المنشآت الصحية بالوقود اللازم لاستمرار عملها ينذر بكارثة طبية في عدد من الأقسام، ويهدد بشكل واضح حياة مئات المرضى، خصوصًا في الأقسام المنقذة للحياة والأقسام الجراحية وأقسام الطوارئ والعناية بحديثي الولادة.

ولفت إلى أن القطاع الصحي يعتمد اعتمادًا كليًا على الوقود باعتباره مصدرًا أساسيًا ووحيدًا للطاقة، موضحًا أنه منذ تعطل منظومة محطة توليد الكهرباء الأساسية أصبح الاعتماد الرئيسي على الوقود، في ظل عدم وجود خطوط كهرباء.

ونوه إلى أن استمرار هذا الوضع يزيد من صعوبة عمل المنشآت الصحية وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية.