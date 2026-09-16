الزوراء العراقي يكشف سبب غياب محمد شريف عن المباريات

كشف نادي الزوراء العراقي سبب غياب محمد شريف، مهاجم الفريق، عن المشاركة في المباريات الماضية، بعد ابتعاده عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأكد يحيى محمد، عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن غياب محمد شريف عن مواجهات الفريق الماضية جاء بسبب تعرضه لإصابة عبارة عن شد عضلي، خلال مباراة زاخو، وهو ما أبعده عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وأوضح عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وأشار إلى أن محمد شريف سيعود إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع الزوراء من جديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك بعد الاطمئنان على حالته البدنية والفنية.