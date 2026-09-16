نائب أمريكي: لن أوافق على بيع قنابل أمريكية لإسرائيل

قال النائب الديموقراطي في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس، اليوم الأربعاء، إنه لن يؤيد بيع قنابل زنة ألفي رطل «نحو 900 كيلوجرام» لإسرائيل؛ بسبب مخاوف من عدم استخدام هذه الذخائر بما يتسق مع القانون الدولي.

وذكر مسئول أمريكي مطلع على الصفقة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر إلى إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، ستشمل عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي يبلغ وزن كل منها ألفي رطل.

ويراجع رؤساء لجان الكونجرس صفقات البيع في إطار عملية غير رسمية، لكن اعتراض ميكس وحده لا يكفي لمنع الرئيس من المضي قدمًا في الصفقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي شهر يوليو الماضي، صوت ما يقرب من نصف الديموقراطيين في مجلس النواب لصالح تعديل يهدف إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، لكن دون جدوى، وهو تشريع كانت سترفضه على الأرجح أغلبية ساحقة من كلا الحزبين في الماضي.

وتتلقى إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويًا في شكل مساعدات عسكرية أمريكية، كما تلقت مليارات أخرى في شكل أموال طارئة خلال السنوات القليلة الماضية.