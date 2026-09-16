تركيا تدين بشدة استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بمسيرة

أعربت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لاستهداف الحوثيين لمدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، أكدت فيه دعمها لسيادة السعودية وسلامة أراضيها وأمنها، مجددة تضامنها معها.

كما جددت الخارجية التركية دعوتها إلى الإيقاف الفوري لهذه الهجمات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين أيضًا، والامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر بدرجة أكبر.

يذكر أن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، مساء الثلاثاء، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي جنوب مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة.

وأضاف المالكي أن "هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017".

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت الجماعة فرض حظر بحري على السعودية، ردًا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، في مواجهة قوات الحوثيين، المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.