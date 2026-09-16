 مجدي عبد الغني: ما يفعله الزمالك إعجاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجدي عبد الغني: ما يفعله الزمالك إعجاز

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2026 - 11:43 م

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يمر بظروف صعبة خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الفريق لن ينافس على لقب الدوري في وضعه الطبيعي، وفقًا لرؤيته.

وقال مجدي عبد الغني، في برنامج «يا مساء الأنوار»، على قناة «MBC مصر 2»: «أرى أن الزمالك في الوضع الطبيعي لا ينافس على بطولة الدوري في الموسم الجاري، والوضع السنة دي أصعب لنادي الزمالك من الموسم اللي فات».

وأضاف: «اللي الزمالك بيعمله إعجاز في كرة القدم، ومكسب غزل المحلة مش مكسب كورة، ده مكسب قلوب حلوة وصافية مع بعض».

وكان الزمالك قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري، ليواصل الفريق مشواره في المسابقة وسط ظروف صعبة يمر بها النادي.


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