محمد الشاذلي: أعددنا خرائط للمدارس وأقرب مراكز الشباب إليها لتكون بمثابة بؤر للممارسة الرياضية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك توجيهًا رئاسيًا بإعادة فلسفة وهيكلة منظومة اكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات، وتحديدًا المجال الرياضي، وعملت الحكومة بالتنسيق مع الوزارة على تنفيذ هذا التوجه.

وأضاف "الشاذلي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على إزالة الحواجز، والتكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التعاون مع وزارة التعليم العالي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب الموهوبين واكتشافهم ورعايتهم.

وأشار إلى أن منظومة التعليم الأساسي تضم نحو 58 ألف مدرسة تضم أكثر من 28 مليون طالب في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكان هناك ضوابط وآليات واضحة تعمل وزارة التربية والتعليم على وضعها لاكتشاف الموهوبين.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على اكتشاف المواهب الرياضية، وإنما يمتد إلى دمج الرياضة في تكوين الطالب، باعتبار ممارستها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية قادرة على تحمل المسئولية، إلى جانب التحصيل الدراسي.

واستكمل أن الوزارة عملت على حصر وتوزيع خريطة المنشآت التعليمية والرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية، وإعداد خرائط توضح المدارس وأقرب مراكز الشباب إليها، لتكون بمثابة بؤر للممارسة الرياضية اليومية للطلاب، مؤكدًا أن العمل على هذا الملف انتهى وهم يعملون فيه بشكل تفصيلي.

واستقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في ديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير منظومة الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الرياضية بين طلاب المدارس.

وأكد "عبد اللطيف" حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين منظومتي التعليم والرياضة، وتعزيز دور الرياضة المدرسية باعتبارها أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، موضحًا أن المدرسة تمثل اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب ذهنيًا وبدنيًا وسلوكيًا.