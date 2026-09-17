مانشستر يونايتد يودع كأس الرابطة بخسارة درامية وسط جماهيره

حقق فريق برايتون فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو».

وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بقوة، وتمكن من التقدم بهدفين في الشوط الأول، عن طريق شيا لاسي في الدقيقة الثامنة، ثم ماسون ماونت قبل نهاية الشوط، ليبدو الفريق قريبًا من حسم بطاقة التأهل.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، نجح برايتون في تقليص الفارق عن طريق تشارالامبوس كوستولاس في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فرصة للعودة إلى المباراة.

وفي الشوط الثاني، واصل برايتون ضغطه ونجح في إدراك التعادل، قبل أن يكتمل التحول المثير بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، ليقلب تأخره بهدفين إلى تقدم بنتيجة 3-2.

وحافظ برايتون على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليحقق ريمونتادا مثيرة ويطيح بمانشستر يونايتد من منافسات كأس كاراباو.