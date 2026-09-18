يوفنتوس يحقق فوزا كبيرا في انطلاقة مشواره بالدوري الأوروبي

استعاد فريق يوفنتوس نغمة الانتصارات، بعدما افتتح مشواره في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2026-2027 بفوز عريض على حساب إن أي سي الهولندي بخمسة أهداف دون مقابل.

واستضاف ملعب «أليانز ستاديوم» مواجهة الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، حيث فرض يوفنتوس سيطرته مبكرًا ونجح في حسم المباراة بصورة مريحة.

ووضع نيكولاس جونزاليس فريق يوفنتوس في المقدمة بعد مرور 9 دقائق فقط، قبل أن يضاعف كريم ألايبغوفيتش النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل يوفنتوس تفوقه، بعدما أضاف نيك فولتماده الهدف الثالث في الدقيقة 35 من علامة الجزاء، لينهي أصحاب الأرض النصف الأول من اللقاء متقدمين بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استمر التفوق الهجومي للفريق الإيطالي، حيث أضاف زكي تشيليك الهدف الرابع في الدقيقة 75، قبل أن يختتم راندال كولو مواني خماسية يوفنتوس في الدقيقة 82، ليحصد البيانكونيري أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة الأوروبية.

ويأتي هذا الانتصار بعد بداية متباينة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، حيث استهل الفريق مشواره بالفوز على فروزينوني بهدف دون رد، ثم تغلب على بارما بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وخلال الجولة الثالثة، تعادل يوفنتوس مع ميلان بنتيجة 1-1، قبل أن يتلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام ساسولو بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة.

وأصبح الفوز بخماسية نظيفة أمام إن أي سي هو الأكبر ليوفنتوس منذ انطلاق الموسم الجاري، ليبعث الفريق الإيطالي برسالة قوية في ظهوره الأول بالمسابقة الأوروبية.