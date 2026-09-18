متحدث الحكومة: إمدادات الغاز لبت احتياجات الكهرباء دون انقطاع رغم معدلات الاستهلاك القياسية

تحدث المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع البترول والطاقة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إن الاجتماع شهد عرضا لمنظومة إمدادات الغاز الطبيعي وتوسعها لمختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وأكد أن هذه الإجراءات كان لها أثر ومردود إيجابي واضح في الاستجابة لمعدلات الاستهلاك المرتفعة خلال فترة ذروة الصيف، وتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، على الرغم من تسجيل قيم ومعدلات استهلاك قياسية هذا العام.

وأوضح أن المناقشات تناولت جهود الحكومة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمارات، مشيرا إلى أن وزير البترول شدد على أن خطوة الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول في يونيو 2026 شكلت محطة مفصلية في استعادة ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ لضخ وجذب استثمارات جديدة، في مجال البحث والاستكشافات وتنمية الحقول.

ولفت إلى عرض وزير البترول أهم المشروعات القائمة والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة،

لافتا إلى أن الدولة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، استنادا إلى الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة المتاحة، مع بدء أعمال البحث والاستكشاف في عدة مناطق.

وأشار إلى توقيع 6 اتفاقيات للتوسع في النشاط الاستكشافي في صعيد مصر، مع بدء أعمال البحث والاستكشاف في هذه المناطق خلال 2027.