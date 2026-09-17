واشنطن تصدر تأشيرات لوفد إيراني لحضور اجتماعات للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح تأشيرات للوفد الإيراني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تماشيا مع التزاماتنا بصفتنا الدولة المضيفة، سيتمكن الوفد الرئيسي للنظام الإيراني من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوفد يشمل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن بقية أعضائه.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، فيما ربطت الخارجية الأمريكية السماح بمشاركة الوفد بالتزامات الولايات المتحدة بوصفها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية.

وينظم اتفاق المقر، المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة عام 1947، وصول ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر المنظمة في نيويورك. وينص على عدم عرقلة انتقالهم إليه ومنه، وعلى منح التأشيرات اللازمة بأسرع وقت ممكن ومن دون رسوم.

كما ينص الاتفاق على تطبيق هذه الأحكام بصرف النظر عن طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وحكومات الدول المعنية، وهو ما يوفر إطارا لمشاركة الوفود في الاجتماعات الأممية حتى في ظل الخلافات السياسية.