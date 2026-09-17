مصر ترشح «القصص» لتمثيلها فى المنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولي

قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين لاختيار الفيلم المصرى المشارك فى مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية)، اختيار فيلم "القصص" للمخرج أبو بكر شوقي، بعد حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة في الجولة النهائية للتصويت، من بين الأفلام التى وصلت إلى المرحلة النهائية للتصويت وهي: «القصص»، «دخل الربيع يضحك»، «المستعمرة»، «كولونيا»، «ولنا فى الخيال حب».



حضر الاجتماع 30 عضوًا من أعضاء اللجنة، فيما اعتذر عن الحضور 11 عضوا.

وفى القائمة القصيرة التى تضم خمسة أفلام صوت 22 من الأعضاء لفيلم «القصص»، بينما حصل فیلم «دخل الربيع يضحك» على 21 صوتا، وحصل فيلم «المستعمرة» على 20 صوتا، وحصل فيلم «ولنا فى الخيال حب» حصل على سبعة أصوات.

وفى المرحلة النهائية للتصويت حصل فيلم القصص على 14 صوتا،و«دخل الربيع يضحك» على تسعة أصوات، و«كولونيا» على أربعة أصوات، و«المستعمرة» على صوتين.

فيلم «القصص» حقق نجاحاً نقدياً كبيراً بحصده جائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي. الفيلم من تأليف وإخراج المخرج المصري الشهير أبو بكر شوقي (صاحب فيلم "يوم الدين")، وبطولة أمير المصري، ونيللى كريم، وفاليرى باشنر، وأحمد كمال، وهو إنتاج مشترك بين عدة دول تشمل مصر وفرنسا والنمسا وبلجيكا والسويد.