النائب إيهاب وهبة: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن بناء الوعي وإعداد الشباب ركيزتان لحماية الدولة

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، عكست اهتمام الدولة ببناء الإنسان وإعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا وقادرة على تحمل مسئولياتها، مشيرا إلى أن تخريج 1350 من أبناء الهيئات والجهات القضائية يؤكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على أداء دورها بكفاءة.

وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن تأكيد الرئيس أن الأكاديمية العسكرية المصرية تمثل معبرا لتولي الوظائف في مؤسسات الدولة، وفق معايير واحدة ودقيقة لا تقبل المجاملة أو المحاباة، يمثل رسالة مهمة لترسيخ الموضوعية وتكافؤ الفرص في اختيار الكوادر، موضحا أن الحفاظ على هذه المعايير واستمرار تطبيقها أمر ضروري لإنجاح مسار إصلاح مؤسسات الدولة، خاصة أن الرئيس شدد على أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى مسار جاد، وأن عامل الوقت يمثل عنصرا حاسما في تنفيذ هذا الإصلاح، الذي بطبيعته يستغرق سنوات.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن أحداث عامي 2011 و2012 حمل رسالة مهمة بشأن ضرورة الوعي بما تعرضت له الدولة المصرية خلال تلك المرحلة، حيث أكد الرئيس أن ما حدث لم يكن مجرد أحداث عابرة، وأن هناك مخططا كان يستهدف مصر، مشددا على أن ما حدث في دول أخرى كان مرتبا ومخططا، وأن مصر نجت بفضل الله، وهو ما يفرض مسئولية مستمرة على الجميع للحفاظ على الدولة وعدم السماح بتكرار محاولات هدم مؤسساتها أو الإضرار باستقرارها.

وأشار وهبة إلى أن تأكيد الرئيس أن الهدف من دورات الأكاديمية إتاحة الفرصة لمؤسسات الدولة للتعايش والتكامل وفهم أدوار بعضها البعض، ويعكس فلسفة تدريبية تستهدف تعزيز العمل المؤسسي المشترك، لافتا إلى أن المحتوى التدريبي الموحد، إلى جانب البرامج المتخصصة لكل جهة، يساهم في بناء رؤية أكثر شمولا لدى الكوادر، وتعميق فهمهم لمؤسسات الدولة وأواصرها، بما يدعم كفاءة الأداء ويعزز قيم المسئولية والانتماء.

واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه بالتأكيد على أهمية رسالة الرئيس بشأن بناء الإنسان والتحذير من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو التدين أو الشعور بالاستقامة، موضحا أن الكفاءة الحقيقية لا تنفصل عن التواضع والقيم وحُسن التعامل، مثمنا دعوة الرئيس إلى حُسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية الأطفال دون الخامسة عشرة من إساءة استخدامها، مؤكدا أن حماية وعي الشباب وإعدادهم بصورة متوازنة، إلى جانب متابعة خريجي الأكاديمية واستكمال أهداف العملية التدريبية، تمثل مسئولية مشتركة لضمان بناء أجيال قادرة على حماية الدولة والمساهمة في مستقبلها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اليوم حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية (وزارة العدل)، من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من الاستعلاء بكل صوره، سواء كان ذلك بالمناصب، الوظائف، التدين، أو بالشعور بالاستقامة الفردية على الآخرين.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية في الأكاديمية العسكرية المصرية، على ضرورة الابتعاد عن النظرة الفوقية للآخرين مهما كانت مكانة الشخص الوظيفية أو درجة تدينه واستقامته.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المطلع على النوايا، وهو وحده من يحكم ويحاسب العباد، مشيرا إلى أن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو إعداد كوادر مؤهلة علميا ومهنيا، وتتمتع بشخصية متوازنة وقيم طيبة تساهم في بناء الدولة بعيدا عن المحاباة أو المجاملة.