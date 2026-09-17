أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة نورويتش سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام المباراة على ملعب «الاتحاد»، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يسعى مانشستر سيتي لمواصلة مشواره في البطولة والدفاع عن لقب كأس الرابطة.

وقرر ماريسكا إراحة جميع العناصر الأساسية خلال مواجهة نورويتش سيتي، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء، في ظل ضغط المباريات الذي يخوضه مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية، ليظهر الفريق بتشكيل مختلف عن المباريات الأخيرة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نورويتش كالتالي:

حراسة المرمى: رولي.

خط الدفاع: خوسانوف، آيت نوري، ريس، أورايلي.

خط الوسط: لويس، سامبا، بوعدي، كوفاتشيتش.

خط الهجوم: ريان شرقي، ألان أندرادي.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، في ظل البداية القوية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع 12 نقطة من أول 4 جولات، قبل أن يفتتح مشواره في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بانتصار مهم على بورتو بنتيجة 2-0.

ويمتلك مانشستر سيتي تاريخًا مميزًا في كأس الرابطة، بعدما نجح في التتويج باللقب 9 مرات، ويأمل في الوصول إلى البطولة العاشرة خلال النسخة الحالية.