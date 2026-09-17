إسبانيا تبدأ إنشاء أكبر موقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في جنوب أوروبا

بدأت شركة الطاقة الإسبانية "مويف" أعمال إقامة منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن تكون هي الأكبر في جنوب أوروبا، في بالوس دي لا فرونتيرا بمنطقة الأندلس جنوبي إسبانيا.

ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الخميس، المشروع بأنه إسهام مهم في مكافحة تغير المناخ، وتعزيز استقلال إسبانيا وأوروبا في مجال الطاقة، ودعم مستقبلهما الصناعي.

ويقع الموقع، ويسمى "أونوبا"، في مقاطعة ولبة، ومن المتوقع أن يتطلب استثمارا بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار) في مرحلته الأولى. وقالت الشركة إن المنشأة، التي تبلغ قدرتها 300 ميجاوات، ستنتج 50 ألف طن متري من الهيدروجين سنويا من خلال التحليل الكهربائي للمياه.

وبحسب بيانات حكومية، سيسهم الموقع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 250 ألف طن.

ويمكن وفقا للخطط، أن تبدأ المنشأة الإنتاج بحلول مطلع عام 2028، وستحصل على تمويل بقيمة 304 ملايين يورو من برنامج التعافي "الجيل القادم للاتحاد الأوروبي".

وتخطط إسبانيا لتوليد كامل احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع تلبية الاحتياجات الكبيرة من المياه من خلال معالجة مياه صرف المنازل والقطاع الصناعي.

وتعد المنشأة جزءا من مشروع وادي الأندلس للهيدروجين الأخضر.