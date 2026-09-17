حافظ فيلم "ريد فلاج"، على صدارته لشباك التذاكر، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق أمس الأربعاء، مليونًا و170 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الأول بين الأفلام المتنافسة ويصل إجمالي ما حققه منذ طرحه الأربعاء قبل الماضي، إلى 16 مليونًا و813 ألف جنيه، وذلك حسب موقع "فيلم يارد" المختص بإعلان أرقام إيرادات شباك التذاكر.

يذكر أن "ريد فلاج" إخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محيي، عن فكرة لكيرلس أيمن فوزي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال.

وتدور أحداثه في طابع كوميدي حول مفهوم "الريد فلاج"، وتأثيره على العلاقات العاطفية، حيث يتم مناقشة القصة بأسلوب كوميدي من خلال مضيف طيران له علاقات نسائية، يتزوج من مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والمفارقات غير المتوقعة، وبين الغيرة والأسرار والعلامات التحذيرية التي تهدد استقرار حياتهما الزوجية، يجد الثنائي نفسيهما أمام اختبارات تكشف حقيقة مشاعرهما.

وجاء في المركز الثاني، فيلم "محمود التاني"، حيث حقق 733 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه بعد 5 أسابيع عرض إلى 74 مليونًا و578 ألف جنيه.

الفيلم سيناريو وحوار إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولته الفنانان أحمد بحر "كزبرة"، وأحمد غزي، بجانب كارولين عزمي، جنا الأشقر، وتامر هجرس، فيما تدور أحداثه حول شخصين متناقضين يحملان الاسم نفسه "محمود"؛ لتضعهما الصدفة في طريق واحد، وتنشأ بينهما مجموعة من المواقف والمفارقات الكوميدية غير المتوقعة.

فيما احتل المركز الثالث، فيلم "خلي بالك من نفسك" محققًا 188 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه بعد 7 أسابيع عرض إلى 75 مليونًا و895 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وبطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد، فيما تدور أحداثه حول علاء الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وهو مذيع راديو اعتاد الدخول في علاقات عاطفية متعددة، لكنه ينهيها سريعًا بسبب خوفه من الارتباط وأسباب يراها بسيطة، وتتغير حياته عندما يتعرف بالصدفة على فريدة، التي تجسدها ياسمين عبد العزيز، والتي تبدو فتاة هادئة ورقيقة، قبل أن يكتشف أنها واحدة من أكبر تجار السلاح.

وتقع فريدة مع تطور الأحداث، في حب علاء، لكنه يقرر إنهاء علاقته بها كما اعتاد مع غيرها، إلا أنها ترفض الاستسلام، وتُجبره على الزواج منها تحت التهديد، ليجد نفسه متورطًا داخل عالمها المليء بالمخاطر، في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

وجاء في المركز الرابع فيلم "صقر وكناريا" محققًا 168 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه بعد 11 أسبوع عرض إلى 113 مليونًا و920 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، بينما يشارك في بطولته كل من؛ محمد إمام، وشيكو، ويسرا اللوزي، ويارا السكري، وخالد الصاوي، وانتصار، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبدالمغني، واللبناني باسم مغنية.

وتدور أحداث فيلم "صقر وكناريا" حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثًا عن حياة أكثر استقرارًا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات؛ لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "الجواهرجي" محققًا 152 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 38 مليونًا و160 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وأحمد السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين يقرران اللجوء إلى استشاري للعلاقات الزوجية، في محاولة للحفاظ على حياتهما الزوجية، بعد أن وقع الطلاق بينهما مرتين بسبب خلافات أسرية، خشية تكرار الأمر للمرة الثالثة.

واحتل المركز السادس فيلم "شمشون ودليلة" محققًا 10 آلاف و600 جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 35 مليونًا و320 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمود حمدان، وسيناريو وحوار شادي محسن وأمجد الشرقاوي، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، ومي عمر، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وأحمد عصام السيد، وأحمد الرافعي، وعصام السقا، وريتال عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول شمشون ودليلة اللذين يتنافسان على سرقة ماسة أسطورية وتتقاطع مهمتهما وسط مطاردة حافلة بالحيل والمقالب والمواجهات، التي تقودهما إلى قصة حب غير متوقعة.

وجاء في المركز السابع فيلم "سيفن دوجز" محققًا 10 آلاف جنيه ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه إلى 272 مليونًا و907 آلاف جنيه.

الفيلم قصة تركي آل شيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك في بطولته كل من، أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وتارا عماد، وساندي بيلا، وسيد رجب، والفنان السعودي ناصر القصبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، وعملاق الشاشة الهندية سانجاي دوت، وجيانكارلو إسبوزيتو، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج.