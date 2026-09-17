ضبط متهمين بتهديد شخص والتعدي عليه بأسلحة بيضاء في المرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين بتهديد شخص والتعدي عليه بأسلحة بيضاء بمنطقة المرج في القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، إنها رصدت تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أشخاص لقيامهم بتهديده والتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وأضافت الوزارة، أنه تبين من الفحص، أنه بتاريخ 10 الجاري حدثت مشاجرة بين "طرف أول، القائم على النشر عامل مصاب بجرح قطعي – مقيم بدائرة القسم، وطرف ثانٍ عاطلين - مقيمين بذات الدائرة، لخلافات بينهم لقيام الطرف الثاني بالوقوف أمام منزل الأول، وتعديهما على بعضهما بالسب والضرب، واستخدام العاطلين أسلحة بيضاء؛ ما أدى لحدوث إصابة الأول".

وأكدت الوزارة، أنه أمكن ضبط المشكو في حقهما، وتم بإرشادهما ضبط سلاحين أبيض مستخدمين في التعدي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.