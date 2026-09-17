المغني الأمريكي ماكلمور يتبرع بمليون دولار لمؤسسات إغاثية فلسطينية

• مغني الراب الأمريكي ماكلمور أُخرج من الجولة الغنائية للمغني البريطاني إد شيران بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين..

أعلن مغني الراب الأمريكي ماكلمور، الذي أُخرج من الجولة الغنائية للمغني البريطاني إد شيران بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين، التبرع بمليون دولار من عائدات الجولة لمؤسسات إغاثية فلسطينية.

وقال ماكلمور في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء: "إلى جانب ما حدث خلال الـ48 ساعة الماضية، أريد أن أعيد القضية إلى النقطة التي بدأت منها. لا يزال الفلسطينيون يُقتلون، ولا يزالون يعيشون تحت الاحتلال ويكافحون من أجل حريتهم".

وأوضح ماكلمور أنه سيتبرع بمليون دولار من الدخل الذي حصل عليه من جولته مع إد شيران لمؤسسات إغاثية فلسطينية، كما دعا الملياردير الأمريكي روبرت كرافت إلى اتخاذ الخطوة ذاتها.

وتابع: "بغض النظر عن أي شيء نختلف عليه، يمكننا أن نتفق على أن حياة الفلسطينيين تستحق الحماية. حياة الفلسطيني ليست أقل قيمة من حياة أي شخص آخر في هذا العالم".

وكان مغني الراب الأمريكي ماكلمور قد أُخرج من الحفلات المتبقية في الجولة الأمريكية للمغني إد شيران، عقب توجيهه رسائل داعمة لفلسطين.

وأعرب ماكلمور، الحائز على جائزة غرامي، مرارا عن دعمه لفلسطين علنا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة عام 2023.

كما تبرع ماكلمور بعائدات أغنية "Hind's Hall 2"، التي أعدها بالتعاون مع فنانين فلسطينيين دعما لغزة، إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).