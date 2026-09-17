جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اختبارا مفاجئا للجاهزية في عدة مواقع

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• يشمل تفعيل قوات الاحتياط واختبار الاستجابة العملياتية واتخاذ القرار..

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بدء "اختبار مفاجئ" في عدة مواقع داخل إسرائيل، لفحص مستوى التأهب والجاهزية التكنولوجية واللوجستية للتعامل مع سيناريوهات عملياتية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الاختبار مشترك بين هيئة التكنولوجيا واللوجستيات وقيادة الجبهة الداخلية، ويستمر حتى ساعات الظهيرة.

وذكر الجيش أن "التدريب يهدف إلى فحص مستوى التأهب والجاهزية التكنولوجية واللوجستية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات العملياتية المفاجئة".

وأضاف أن التدريب يهدف أيضا إلى اختبار كفاءة قيادة الجبهة الداخلية ومستوى تأهبها وجاهزيتها".

ويشمل الاختبار رفع درجات الاستعداد وتفعيل قوات الاحتياط، إضافة إلى فحص آليات اتخاذ القرار والاستجابة التشغيلية على جميع المستويات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى، الجمعة، تدريبًا مفاجئًا في الضفة الغربية المحتلة، استدعى خلاله جميع كتائب فرقته العاملة في المنطقة.

وجاء التدريب العسكري بالتزامن مع عدوان إسرائيلي متواصل ضد الفلسطينيين.

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة في أكتوبر 2023 تشهد الضفة المحتلة تصعيدًا إسرائيليًا متواصلًا، يتخلله اقتحام الجيش مدنا وبلدات ومخيمات فلسطينية وعمليات اعتقال وهدم وتجريف، بالتزامن مع إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.