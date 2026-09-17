 وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

هايدي صبري
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 11:42 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 11:42 ص

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، لي آن توان، نائب وزير الخارجية الفيتنامي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام.

وجاءت الزيارة في ضوء استضافة القاهرة للدورة الحادية عشرة من المشاورات السياسية بين مصر وفيتنام، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بما تشهده العلاقات المصرية- الفيتنامية من تطور ملحوظ، في ضوء الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام ٢٠٢٥، معربًا عن التطلع إلى استضافة القاهرة الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة.

كما تطلع إلى استضافة الدورة الثالثة للجنة الفرعية المشتركة للتعاون الصناعي والتجاري في فيتنام.

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