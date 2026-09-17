 قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة كفرتبنيت بجنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة كفرتبنيت بجنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:13 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:13 ص

قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أطراف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، حيث استهدفت منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية للبلدة، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الإسرائيلي شنّ ليل أمس الأربعاء، غارات استهدفت بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان والأودية المجاورة لهما.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، فجر اليوم، باتجاه وادي الحجير في جنوب لبنان.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

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