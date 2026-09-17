استئناف مالك مصحة و3 مشرفين في واقعة الهروب الجماعي 26 سبتمبر الجاري

تنظر محكمة جنايات الجيزة، في جلسة 26 سبتمبر الجاري، استئناف رجل أعمال و3 مشرفين، في قضية هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، على الحكم الصادر بسجنهم والحبس مع الشغل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 26 يونيو الماضي، بمعاقبة المتهم الأول، رجل الأعمال ومالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين الثلاثة الآخرين، من المشرفين، بالحبس مع الشغل لمدة عامين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 21125 لسنة 2025 إلى المتهمين، مالك المصحة و3 مشرفين، أنهم خلال الفترة من أواخر شهر يونيو وحتى أواخر شهر ديسمبر 2025، أداروا منشأة طبية دون ترخيص، ودون أن يكون مرخصًا لهم بمزاولة مهنة الطب، وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم، من نزلاء المنشأة، دون وجه حق، ودون أمر من أحد الحكام المختصين، لفترات متفاوتة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتعذيب نزلاء المصحة باستخدام عصي ومواسير بلاستيكية، أوقعوا بها الإصابات بالمجني عليهم، إثر تناوب المتهمين على ضربهم.