الدولار عند أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد رفع الفائدة والتركيز على بنك اليابان

حافظ الدولار على أعلى مستوى له في سبعة أسابيع اليوم الخميس بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وألمح ​إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، في حين يترقب ‌المستثمرون قراري بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم وبنك اليابان غدا الجمعة.

وارتفع الدولار بقوة بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن انضم رئيس البنك المركزي الجديد ​كيفن وورش إلى قرار بالإجماع برفع أسعار الفائدة، في حين ​أشار المسؤولون إلى مزيد من التشديد النقدي وتوقعوا زيادة أخرى ⁠في عام 2026.



وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك كومنولث الأسترالي "بدا (وورش) بالتأكيد ​مائلا للتشديد النقدي أكثر مما كان متوقعا، وحقيقة أنه قدم توجيهات بشأن الزيادات ​المستقبلية فاجأت الأسواق، مما دفعها إلى إعادة تقييم السياسة النقدية نحو التشديد وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الدولار".

ودفعت قوة العملة الأمريكية اليورو إلى تداوله عند 1.1456 ​دولار بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، في حين استقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3377 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق من اليوم ‌الخميس.

وحوم ⁠الين عند 156.20 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما تنتظر الأسواق قرار بنك اليابان المركزي غدا الجمعة.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، في أحدث تعاملاته 100.33، وهو أقوى ​مستوى له منذ 31 ​يوليو تموز.

وبلغ ⁠سعر الدولار الأسترالي 0.7096 دولار واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5713 دولار.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا ​بنسبة 90 بالمئة تقريبا رفعا آخر للفائدة الأمريكية بربع ​نقطة ⁠مئوية بحلول نهاية هذا العام.

تتجه الأنظار الآن نحو بنك اليابان الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة غدا إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، وأن ⁠يشير إلى ​استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك ​إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

أما ​بالنسبة للعملات المشفرة، فاستقر سعر بتكوين عند 76562.25 دولار.