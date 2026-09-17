ترامب يتهم مجلس الفيدرالي برفع الفائدة لإيذائه سياسيا

الرئيس الأمريكي يهاجم أعضاء المجلس عقب أول زيادة للفائدة منذ 2023

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة بهدف الإضرار به سياسيًا، عقب إقرار أول زيادة في تكلفة الاقتراض بالولايات المتحدة منذ عام 2023.

وقال ترامب، خلال حديثه للصحفيين في ولاية نورث كارولاينا، إن أعضاء مجلس الفيدرالي يتصرفون بصورة سياسية ويتخذون قرارًا خاطئًا، مضيفًا أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة.

وزعم الرئيس الأمريكي أن المجلس رفع الفائدة بهدف التأثير سلبًا في أدائه السياسي، وفقًا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وفي المقابل، أكد ترامب استمرار ثقته في رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي رشحه للمنصب، مشددًا على رغبته في أن يمارس وارش مهامه باستقلالية.

وكشف ترامب أنه تحدث إلى وارش قبل التصويت على القرار، وأبلغه بأن تصويته مع بقية أعضاء المجلس لن يغير نتيجة التصويت.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ 3 سنوات، لمواجهة استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.

وأظهرت توقعات مسئولي الفيدرالي إمكانية إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام الجاري، فيما توقع 16 من أصل 18 مسئولًا مشاركًا في إعداد التقديرات رفع الفائدة مرة أخرى على الأقل خلال 2026.

وقال وارش، عقب الاجتماع، إن التضخم ظل مرتفعًا لفترة طويلة، وإن البيانات المتاحة لم تقدم مؤشرات كافية على تحركه بالسرعة المطلوبة نحو مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

وسبق أن طالب ترامب بخفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى 1% أو أقل، معتبرًا أن الولايات المتحدة تستحق تكلفة اقتراض منخفضة بسبب قوة تصنيفها الائتماني.