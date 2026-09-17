الحكومة الإسرائيلية تعلن اتفاقًا مع المغرب على رفع مستوى العلاقات وفتح سفارتين

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تعيين سفيرين للبلدين وتوسيع الرحلات الجوية.. ولا إعلان رسمي مغربي مستقل حتى الآن



أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن وزيري خارجية إسرائيل والمغرب اتفقا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يشمل رفع بعثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستوى سفارتين وتعيين سفير لكل دولة.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية باللغة العربية على منصة «إكس»، وفقًا لوكالة رويترز، فيما لم يصدر، حتى وقت نشر الخبر، إعلان رسمي مغربي مستقل يؤكد تفاصيل التفاهمات.

وبحسب الإعلان الإسرائيلي، جاء الاتفاق خلال اجتماع ثلاثي عُقد في نيويورك، وضم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز.

وذكر الإعلان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا التزامهم باتخاذ سلسلة من الخطوات الرامية إلى تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، تتضمن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفيرين للبلدين.

وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على توسيع الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب، والعمل على استكمال اتفاقات تستهدف تسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.