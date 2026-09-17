تختتم مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين زد والقناة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي بيراميدز مع الشرقية إنبي على استاد السلام، في مواجهتين يسعى خلالهما كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف الدولي.

وتكتسب مباريات اليوم أهمية خاصة، كونها الأخيرة في الدوري قبل توقف المنافسات بسبب ارتباط منتخب مصر بخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يستعد الفراعنة لخوض مواجهتين أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر، ثم جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته.

ويخوض بيراميدز مواجهة الشرقية إنبي، وعينه على تحقيق الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في ظل المنافسة القوية التي بدأت مبكرًا على القمة بين عدد من الأندية، على رأسها الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وقدم بيراميدز بداية مثالية في مشواره بالمسابقة، بعدما افتتح منافساته بالفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يواصل انتصاراته بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل.

ثم تمكن الفريق من تجاوز المصري البورسعيدي بهدف دون رد، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام الجونة في الجولة الرابعة، ليحقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الأولى، ويواصل تحركاته في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، يبحث الشرقية إنبي عن تحقيق انتصاره الثاني في البطولة، بعدما تمكن في الجولة الماضية من التغلب على زد بنتيجة 2-1، في أول انتصار له بالمسابقة.

وكان الفريق قد استهل مشواره بالخسارة أمام الأهلي، ثم تلقى هزيمة أخرى أمام وادي دجلة، قبل أن يتعادل سلبيًا مع غزل المحلة، ليجمع نقاطه من فوز وتعادل مقابل هزيمتين، ويأمل في إنهاء الجولة الخامسة بنتيجة تمنحه دفعة قبل فترة التوقف.

وفي المباراة الثانية، يستضيف زد نظيره القناة على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يطمح خلاله أصحاب الأرض إلى تحقيق الانتصار الثاني لهم في البطولة ومواصلة تحسين موقفهم بجدول الترتيب.

وكان زد قد حقق الفوز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بهدف دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًا مع وادي دجلة، ثم خسر أمام الأهلي، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى أمام الشرقية إنبي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

ويسعى زد إلى استغلال مباراة القناة للعودة إلى طريق الانتصارات، وحصد النقاط الثلاث قبل توقف المسابقة، خاصة أن الفريق يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مواجهة زد والقناة في الوقت الذي يبحث فيه الطرفان عن استغلال المباراة لتحسين نتائجهما، في ختام الجولة الخامسة، قبل أن تتوقف منافسات الدوري مؤقتًا على أن تعود من جديد بداية من يوم 11 أكتوبر المقبل حيث ستلعب مباريات الجولة السادسة وقتها.