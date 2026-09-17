ميلان يسقط أمام بنفيكا في افتتاح مشواره بالدوري الأوروبي

تلقى ميلان الإيطالي خسارة على ملعبه أمام بنفيكا البرتغالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وأنهى بنفيكا الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما نجح دودي لوكيباكيو في هز شباك ميلان عند الدقيقة 15، ليمنح الفريق البرتغالي الأفضلية مبكرًا.

وعزز بنفيكا تقدمه مع بداية الشوط الثاني، بعدما سجل ياكوب كامينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليصعب مهمة أصحاب الأرض في العودة إلى المباراة.

وحاول ميلان تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى شباك بنفيكا، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق البرتغالي بهدفين نظيفين.

وحصد بنفيكا أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما جاء ميلان في المركز الـ34 دون رصيد من النقاط.

وتقام بطولة الدوري الأوروبي للموسم الثالث على التوالي بالنظام الجديد، الذي يشهد مشاركة 36 فريقًا في مرحلة الدوري.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، بواقع 4 مواجهات على ملعبه ومثلها خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى السادس عشر مواجهات إقصائية أمام الفرق صاحبة المراكز من 17 إلى 24، لتحديد المقاعد الثمانية المتبقية في ثمن النهائي.