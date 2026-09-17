واصل برشلونة انطلاقته القوية هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه راسينج سانتاندير بنتيجة 7-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وفرض الفريق الكتالوني سيطرته على اللقاء مبكرًا، حيث افتتح جواو كانسيلو التسجيل في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف أسيير فيلاليبري الهدف الثاني لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه.

ورد سانتاندير بهدف عن طريق ماجيت جايي في الدقيقة 30، لكن برشلونة سرعان ما استعاد تفوقه، بعدما سجل رافينيا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 25، قبل أن يضيف اللاعب البرازيلي هدفه الثاني في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الثاني استمرار التفوق الهجومي لأصحاب الأرض، حيث سجل رافينيا هدفه الثالث في الدقيقة 67، ليكمل ثلاثيته الشخصية، بينما أضاف جابرييل جيسوس ولامين يامال الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 79 و89.

وفي المقابل، سجل ياسر زابيري الهدف الثاني لسانتاندير في الدقيقة 65، بينما أهدر لامين يامال ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، كما ألغى الحكم هدفًا آخر للاعب بداعي التسلل.

ورفع برشلونة رصيده من الأهداف إلى 33 هدفًا خلال آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات، في سلسلة هجومية لافتة تعكس القوة الهجومية للفريق منذ بداية الموسم.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد راسينج سانتاندير عند 7 نقاط في المركز العاشر.