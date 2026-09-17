النقل تكشف تفاصيل محطة صن كابيتال ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع

كشفت وزارة النقل عن واحدة من محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، وهي محطة صن كابيتال، الواقعة ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع، التي وصفتها الوزارة بأنها واحدة من أهم محطات المشروع على الطريق الدائري، مستفيدة من موقعها المتميز عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، إن المحطة تمتد على مساحة تصل إلى 80 ألف متر مسطح، بما يسمح بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق لمستخدمي وسائل النقل المختلفة، لافتة إلى أن المشروع يستهدف تقديم منظومة نقل جماعي حديثة وآمنة، مع تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل لخدمة المواطنين وتسهيل انتقالهم بين المناطق المختلفة.

وأضافت أن المحطة تضم محطة متخصصة لشحن وصيانة الأتوبيسات الترددية، وتحتوي على 21 شاحنا مخصصا للأتوبيس الترددي، بما يدعم منظومة التشغيل ويضمن جاهزية الأتوبيسات وتوفير الخدمة بصورة منتظمة.

وتابع أن المحطة تتضمن أيضا مخصصا لخدمة ركاب أتوبيسات السوبرجيت وركاب شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لخدمة حركة السفر إلى محافظات صعيد مصر، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للمحطة عند بداية طريق الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربي.

وذكرت الوزارة أن محطة صن كابيتال تضم موقفا لميكروباصات الأقاليم، إلى جانب موقف داخلي لميكروباصات المناطق السكنية المجاورة، فضلا عن توفير مواقف للسيارات الملاكي الخاصة بمستخدمي الأتوبيس الترددي، منوهة إلى أن المحطة تضم كذلك عددا من المباني الإدارية، إلى جانب الورشة المخصصة لخدمة أعمال التشغيل والصيانة، بما يجعلها نقطة متكاملة تجمع بين خدمات النقل الجماعي وشحن وصيانة الأتوبيسات ومواقف وسائل النقل المختلفة.