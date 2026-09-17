قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، إن فكرة مبادرة "حج الاستطاعة" جاءت بهدف مساعدة المواطنين غير القادرين على أداء فريضة الحج، نظرًا لارتفاع تكلفة الحج حتى بالنسبة للبرامج الاقتصادية.

وأضاف "عبد العال" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن تكلفة تذكرة الطيران للحج تجاوزت 350 ألف جنيه، فيما تصل تكلفة السفر برًا إلى نحو 260 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع التكلفة يمثل عائقًا أمام كثير من الراغبين في أداء الفريضة.

وتابع أن المقترح يتضمن تخصيص نحو 50 تأشيرة من حصة قطاع السياحة، بصورة مبدئية خلال العام الأول لتجربة المبادرة، موضحًا أن إجمالي التأشيرات الممنوحة للقطاع السياحي يبلغ نحو 40 ألف تأشيرة، وبالتالي فإن تخصيص 50 تأشيرة لن يؤثر على العمل بالقطاع.

واستكمل أن شركات السياحة والفنادق ستساهم في تمويل المبادرة، بحيث يتمكن المستفيدون من أداء فريضة الحج دون تحمل التكلفة، أو بتكلفة مخفضة وفقًا لظروفهم الاجتماعية.

ولفت إلى أن القطاع السياحي لن يتولى اختيار المستفيدين، مقترحًا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة المعنية بالحالات الاجتماعية والأكثر قدرة على تحديد المستحقين.

وأوضح أنه في حال تقدم 500 شخص للاستفادة من المبادرة، يمكن إجراء قرعة لاختيار 50 مستفيدًا منهم، على أن يتم تطبيق المبادرة فعليًا بعد الانتهاء من الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن ضيق الوقت واقتراب موسم الحج المقبل يحولان دون تطبيق المبادرة خلال الموسم القادم، فسيبدأ تنفيذها في العام التالي.