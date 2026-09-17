 مصرع تاجر مخدرات في مطروح بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع تاجر مخدرات في مطروح بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن

أحمد سباق
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 2:33 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 2:33 ص

 لقي تاجر مخدرات في مطروح مصرعه، بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن استمر لأكثر من خمس ساعات.

وكانت قوات الأمن بمدينة مرسى مطروح قد نفذت عملية مداهمة لمقر إقامة المدعو محمد حجازي، 30 سنة، والمطلوب ضبطه في عدد من قضايا الاتجار في المخدرات، إلا أنه فور اقتراب رجال الشرطة من منزله، بادر بإطلاق النار عليهم، ما اضطر القوات إلى محاصرة المكان وإخلاء المنزل من أفراد عائلته، وهم والدته وزوجته وأشقاؤه، وتبادلوا معه إطلاق النار، حتى تمكن أحد قناصة قوات الشرطة من قنصه، فلقي مصرعه في الحال.

ونُقلت جثة المتهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مرسى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة.


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