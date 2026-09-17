تامر أمين: واقعة محاولة التلصص على طالبات مدرسة في المنوفية ناقوس خطر على القيم والأخلاق

قال الإعلامي تامر أمين إن واقعة تسلق مجموعة من الشباب سور مدرسة بنات في محافظة المنوفية لمحاولة التلصص على الطالبات وتصويرهن تمثل لقطة سيئة وخطيرة، لما تحمله من مساس بالقيم والأخلاق، خاصة في الريف المصري الذي ارتبط بالنخوة والشهامة والأصول.

ورأى "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أمس الأربعاء، أن خطورة الواقعة تتعلق بما تعكسه من تغير في بعض المفاهيم التي كانت راسخة، قائلًا إن بنت الحي أو المدرسة أو المنطقة كانت تُعامل باعتبارها أخت، وكان من يتعرض لها يجد من يدافع عنها، وليس من يتعدى على خصوصيتها.

وأضاف أن اقتحام خصوصية الفتيات وتصويرهن يمثل صورة من صور التحرش، بدرجاته المختلفة، مؤكدًا أن الواقعة، رغم كونها حالة فردية فعلها شباب يحتاجون إلى عقاب، فإن مجرد حدوثها يمثل ناقوس خطر، خاصة عندما تقع في بيئة ريفية.

ووجه رسالة إلى الآباء والأمهات بضرورة مراجعة ما يحدث داخل بيوتهم، قائلًا إن ضغوط الحياة والعمل لا تعفي الأسرة من مسئولية التربية، مؤكدًا أن توفير الطعام والشراب والملابس للأبناء لا يمثل وحده مفهوم التربية، إذا لم يصاحبه تعليمهم الصواب والخطأ والقيم والأخلاق، مضيفًا: "أصلحوا بيوتكم أولًا، وانظروا فيها أولًا قبل أن تنظروا إلى حال الآخرين".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر لحظات هروب عدد من طلاب من مدرسة، وتسلقهم سور مدرسة والنزول إلى الجانب الآخر، وسط حالة من الاستغراب بين الأهالي.

وتمكنت أعمال الإشراف داخل مدرسة من ضبط عدد من الأشخاص من خارج المدرسة، عقب قفزهم من أعلى سور المدرسة خلال فترة الفسحة، في محاولة للتعرض لطالبات المدرسة وتصويرهم، بحسب ما أعلنته إدارة المدرسة.