ميسي يتوج بلقبه الخامس مع إنتر ميامي

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توج النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي بلقبه الخامس مع ناديه إنتر ميامي الأمريكي بالفوز على كروز أزول المكسيكي بهدفين دون رد في نهائي كأس الأبطال، فجر الخميس.

أحرز ميسي الهدف الأول في الدقيقة 24 بضربة رأس بعد عرضية من النجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وصنع "ليو" الهدف الثاني بركلة ركنية، قابلها لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو برأسه في المرمى بالدقيقة 81، ليفوز قائد إنتر ميامي أيضا بجائزة رجل المباراة.

واحتفل ميسي أيضا بهدفه رقم 100 بقميص إنتر ميامي ليصبح أسرع لاعب في تاريخ النادي الأمريكي يحقق هذا الإنجاز، وذلك بعد انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة انتقال حر في صيف 2023.

كما توج قائد الأرجنتين المعتزل دوليا مؤخرا باللقب رقم 49 في مسيرته مع الأندية والمنتخبات، كما وصل إلى 929 هدفا إضافة إلى 424 تمريرة حاسمة.

وسبق أن حقق ميسي ألقاب كأس الدوريات ودرع المشجعين وكأس الدوري الأمريكي، وبطولة دوري المنطقة الشرقية بقميص ناديه الأمريكي، ووصل إلى 54 بصمة تهديفية (منها 36 هدفا) في 53 مباراة نهائية خاضها في مشواره الحافل.

ويستعد ليونيل ميسي (39 عاما) لخوض مباراة وداعية بقميص منتخب بلاده بعد إعلان اعتزاله اللعب الدولي هذا الشهر، وذلك عندما تخوض الأرجنتين مواجهة ودية مع بنين يوم 6 أكتوبر المقبل.