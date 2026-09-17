كبيرة موظفي البيت الأبيض: لا أدلة على السرطان بعد خضوعي للعلاج

قالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، اليوم الأربعاء، إنها لم تعد تظهر عليها أي مؤشرات على الإصابة بالسرطان، وذلك بعد خضوعها لأشهر من العلاج من مرحلة مبكرة من سرطان الثدي.

وقالت وايلز، وهي المستشارة والمقربة الأبرز من الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة إكس، إن نتائج فحوصات الأنسجة جاءت سليمة عقب موعد طبي أجرته هذا الأسبوع في مستشفى مايو كلينك.

وكانت المسؤولة البالغة من العمر 69 عاماً قد أعلنت عن تشخيص إصابتها في مارس/آذار الماضي، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها في البيت الأبيض طوال فترة تلقيها العلاج.

وكتبت وايلز: "أشكر عائلتي وأصدقائي وأطبائي وكل من صلى من أجلي، واطمأن علي، ودعمني طوال هذه الرحلة.

ووجهت شكراً خاصاً للرئيس ترامب على دعمه الثابت، "إنني ممتنة للغاية وسأواصل العمل من أجل الدفع قدماً بأجندته الرامية إلى جعل أمريكا أولا".



وتعد وايلز حليفة قديمة لترامب، وشغلت منصب الرئيس المشارك لحملته لعام 2024، بعد أن قضت عقوداً كواضعة سياسات وممثلة لجماعات الضغط (لوبي) وممثلة سياسية في ولاية فلوريدا حيث قادت جهود حملته هناك لعام 2016.