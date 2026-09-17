ترامب: نأمل في أن تكون نهاية حرب إيران قريبة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أمس الأربعاء إنه يأمل في أن تكون ‌نهاية الحرب ضد إيران قريبة، وذكر تقرير إعلامي منفصل أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج ​على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء ​المقبل لمناقشة الصراع.

ودخلت الحرب مع إيران شهرها ⁠السابع دون أن تلوح نهاية قريبة في الأفق.

وقال ​موقع أكسيوس في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن ​لقاء ترامب مع قادة دول الخليج الأسبوع المقبل في نيويورك من المتوقع أن يركز على خطط الولايات المتحدة لاستراتيجية ​ما بعد الحرب.



واستند الموقع في تقريره إلى ما ​قالته مصادر لم يذكر اسمها. وقال إن ترامب سيلتقي بقادة أو ‌وزراء ⁠خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان.

ولم ترد وزارة الخارجية ولا البيت الأبيض على طلبات التعليق.

وقال ترامب للصحفيين في وقت ​سابق أمس "حسنا، ​نأمل في ⁠أن نكون في طريقنا إلى نهاية الحرب".

وقال متحدثا عن إيران "هم يريدون التوصل إلى ​اتفاق. سنرى كيف ستسير الأمور"، في ​تكرار لتصريحات ⁠سابقة له. وأضاف أنه سمع من إيران "مباشرة"، دون ذكر تفاصيل.

وأصبح ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على ⁠إيران ​قضية رئيسية للحزب الجمهوري الذي ​ينتمي إليه ترامب قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين ​الثاني.