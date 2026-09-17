مبابي وفينيسيوس يثيران ضجة في إسبانيا بسبب أزمة المهاجرين من المغرب

أثار كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، نجما ريال مدريد، ضجة سياسية واجتماعية في إسبانيا، بتوريط أنفسهما في الجدل المثار حول ملف الهجرة والعلاقات بين المغرب وإسبانيا.

وسبب هذه الضجة هو قرار مبابي وفينيسيوس بحجب جزء من الرسالة المطبوعة على قميص تضامنا مع مدينة سبتة الإسبانية التي تقع على ساحل شمال أفريقيا، كان من المفترض أن يرتديه لاعبو ريال مدريد وإلتشي قبل مباراة الفريقين في الدوري، أمس الثلاثاء.

وتوافد على سبتة حوالي 80 ألف شخص معظمهم من المغرب في أواخر يوليو.

ورغم ارتداء مبابي وفينيسيوس وإبراهيما كوناتي لهذه القمصان، إلا أن لاعبي ريال مدريد الثلاثة قاموا بطي القمصان ورفعها لمستوى صدرهم لتختفي معها رسالة التضامن.

ولم يكتف الثلاثي بذلك بل خلعوا القمصان قبل مصافحة لاعبي إلتشي قبل المباراة، وتجنبوا أيضا الحديث عن هذا الموضوع بعد اللقاء الذي انتهى بفوز صعب لريال مدريد بنتيجة 3 / 2.

ولكن هذا التصرف أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في إسبانيا، وتباينت الآراء بين إبداء اللاعبين تضامنهم مع أزمة المهاجرين، بينما انتقدهم آخرون بداعي عدم دعم مواطني إسبانيا في سبتة.

في المقابل، ظهرت فئة ثالثة من الآراء تحمل المسؤولية للشركة التي نظمت هذه المبادرة، بداعي أنهم أحرجوا لاعبي ريال مدريد.