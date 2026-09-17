الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع استيعاب قرار رفع الفائدة الأمريكية وتراجع النفط

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات بمزيد من إجراءات التشديد النقدي، ​بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط.

بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، ‌ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له في ما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار.



وهبطت أسعار ​النفط مواصلة التراجع من الجلسة الماضية بعد تقارير أفادت بأن السعودية ⁠تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان مما قلص المخاوف ​بشأن انقطاع الإمدادات.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أوندا "تظل أسعار النفط عاملا رئيسيا ​يتعين متابعته. فإذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار الذهب، على الأقل من منظور متوسط الأمد. وإلى أن يتحقق ذلك، أتوقع أن يظل تداول الذهب ضمن ​نطاق محدد".

وأضاف أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع أيضا إلى حد كبير ​بعوامل فنية إذ أخذت السوق في الاعتبار إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بمزيد من التشديد النقدي.

ورغم ‌أن ⁠الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.



ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أمس الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وورش ​إلى قرار بالإجماع ​يعترف فعليا بعدم قدرة ⁠إدارة ترامب حتى الآن على السيطرة على التضخم الذي يخشى صانعو السياسات من تفاقمه.

ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على ​أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكن المستثمرين يترقبون أي ​تلميح يشير ⁠إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجبره على اتباع نهج مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفي الشرق الأوسط، قصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، وفقا لما أعلنه الحوثيون، في الوقت الذي عززت فيه ⁠الجماعة المتحالفة ​مع إيران مكاسبها بعد تقدم سريع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 ​بالمئة إلى 1780.55 دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1295دولارا.