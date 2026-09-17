 الإمارات: المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة - بوابة الشروق
الخميس 17 سبتمبر 2026 8:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد وضع قواعد قانونية وبرتوكولية لجولات المسئولين الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الإمارات: المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة


نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 7:47 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 7:47 ص

  قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، من 65ر3%  إلى 9ر3 %، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان "الاحتياطي الاتحادي" الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد اليوم.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك