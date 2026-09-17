الإمارات: المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، من 65ر3% إلى 9ر3 %، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان "الاحتياطي الاتحادي" الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد اليوم.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.