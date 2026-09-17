يبدأ منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، اليوم الخميس، معسكره الأول منذ انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وودعها الفراعنة من دور الـ16 بالخسارة 2-3 أمام الأرجنتين في يوليو الماضي بعد مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

يستعد منتخب مصر خلال هذا المعسكر لخوض ثلاث مباريات، حيث يستقبل أنجولا في ستاد القاهرة ثم يحل ضيفا على جنوب السودان في "جوبا" يومي 25 و29 سبتمبر الجاري في انطلاقة مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام صيف العام المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية يوم 4 أكتوبر المقبل في ستاد القاهرة.

وسيبدأ الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المعسكر في مركز المنتخبات بمدينة 6 أكتوبر، بدون لاعبي بيراميدز الذين سيرتبطون بمواجهة الشرقية إنبي، اليوم الخميس، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

كما سيغيب أيضا اللاعبون المحترفون في دوريات أوروبية وعربية وعلى رأسهم محمد صلاح قائد الفريق ونجم طرابزون سبور التركي لارتباطهم بمباريات مع أنديتهم في بطولات محلية وقارية، وسينضم المحترفون تباعا ليكتمل قوام الفريق اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب تعديلين فقط بدخول عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي على حساب محمد الشناوي قائد الأهلي الذي أصيب في آخر حصة تدريبية للفريق أمس الأربعاء، وفقا لبيان رسمي صادر عن النادي.

كما انضم علي محمود لاعب وسط الأهلي مكان محمود حسن تريزيجيه لاعب الرياض السعودي الذي تعرض لإصابة عضلية، كما سيغيب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لإصابته بتمزق في أربطة كاحل القدم.

وأوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أن الفريق سيخوض مواجهة أنجولا بدون لاعب وسط الأهلي، مروان عطية، بسبب إيقافه مباراتين منذ كأس أمم أفريقيا التي اختتمت في يناير الماضي بالمغرب.

وضمت قائمة الفراعنة 24 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى:مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع:رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، حسام عبد المجيد، محمد هاني، طارق علاء، كريم حافظ، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح، حمزة عبد الكريم.