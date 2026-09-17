تصدر محكمة جنح الطفل بالجيزة، اليوم حكمها على الطالب وصديقته، المتهمين في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد الاصطدام بهما خلال العمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام في القضية المعروفة بـ "بائعة الشاي".

وأحالت النيابة العامة المتهمين "جودي . ه"، و"مروان. ه" للمحاكمة في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، حال كونهما طفلين جاوز الـ 15 سنة، ولم يبلغا الـ 18 عاما.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولى تسببت خطا في وفاة المجني عليها هدير محمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين، واللوائح والأنظمة بأن قادت السيارة محل الحادث بحالة ينجم عنها الخطر وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالها إخلالا جسيما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة الأولى تسببت خطأ في إصابة المجني عليها "كنزي . م"، وكان ذلك ناشئا عن رعونتها وعدم احترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح والأنظمة، وتسببت بإهمالها في إتلاف العربة المملوكة للمجني عليها "كريمة . ع".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني سمح بقيادة المركبة سالفة البيان لشخص غير مرخص لها بالقيادة للمتهمة الأولى ونجم عن ذلك حدوث وفاة المجني عليها وإصابة الأخرى.

وذكر أمر الإحالة، أن الطالب المتهم قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة تبيح لذلك، وتسبب بإهماله في العربة المملوكة للمجني عليها.