ترامب يهدد أوروبا برسوم قاسية بسبب تقاربها مع كندا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "مرتفعة جدا" أو وقف التجارة مع أوروبا في حال حصول كندا على صفة "عضو مساعد" في الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب، ردا على أسئلة الصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "إذا قامت أوروبا بضم كندا إلى صفوفها بنية سيئة، فسنفرض على أوروبا رسوما جمركية مرتفعة جدا، وقد أوقف التجارة معها في العديد من القطاعات"، بحسب شبكة "سي إن إن "الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "إذا فعلوا ذلك عن حسن نية فلا بأس في ذلك، أما إذا كان تصرفا عدائيا، فسنفرض رسوما جمركية مشددة على أوروبا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، في 12 سبتمبر الجاري، نقلا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يدرس إمكانية حصول بلاده على وضع "عضو مساعد" في الاتحاد الأوروبي، بما يتيح لأوتاوا الاستفادة من مزايا اقتصادية وسياسية عدة من دون الانضمام رسميا إلى التكتل.

وفي 14 سبتمبر، قال كارني إن كندا تعتزم بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء "تحالف فريد"، لكنها لا تسعى إلى الحصول على عضوية كاملة، وفي 16 سبتمبر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على كندا إمكانية أن تصبح "أول عضو مساعد".

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا تدهورت بشكل حاد في عام 2025، بعد أن فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على الواردات الكندية، بحجة التهديدات الأمنية الوطنية وتهريب المخدرات وتكرار حديثه عن جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين. ولاحقا رفعت واشنطن الرسوم إلى 50% على الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيارها. في المقابل أعلن رئيس الوزراء الكندي أن أوتاوا ستفرض رسوما جمركية مضادة على واشنطن، وشدد على أن "حربا تجارية" بدأت بين الولايات المتحدة وكندا، معتبرا أن واشنطن هي من بادر إليها.

وأمام هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية، اتجهت أوتاوا نحو تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها الشديد على السوق الأمريكية التي تستوعب نحو 70% من صادراتها، في مسعى لتنويع تحالفاتها الدولية وسط التوتر المتزايد مع واشنطن.