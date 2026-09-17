جامعة القاهرة تحصد 57 ميدالية بينها 22 ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»

حققت جامعة القاهرة حضورًا رياضيًا متميزًا في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»، بعد منافسة قوية على صدارة البطولة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، وحصد طلابها 57 ميدالية متنوعة، بواقع 22 ميدالية ذهبية و18 فضية و17 برونزية، خلال الدورة التي أقيمت في الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة 2082 مشاركًا يمثلون 17 دولة و81 جامعة ومؤسسة تعليمية.

وجاءت مشاركة جامعة القاهرة لتعكس المستوى المتميز لطلابها وتنوع مواهبهم الرياضية، وقدرتهم على المنافسة في بطولة جامعية إفريقية واسعة، شهدت تنافسًا قويًا بين الجامعات المشاركة، حيث ظلت جامعة القاهرة في دائرة المنافسة على المركز الأول حتى المراحل الأخيرة من البطولة، قبل أن تحسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة صدارة الترتيب.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بما قدمه طلاب الجامعة خلال منافسات الدورة، مؤكدًا أن حصاد 57 ميدالية يمثل ثمرة ما أظهره الطلاب من التزام وإصرار وروح تنافسية، ويعكس المستوى المتميز الذي يتمتع به أبناء الجامعة في مختلف الأنشطة الرياضية.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى الطلبة والطالبات الفائزين والمشاركين، كما وجّه الشكر إلى قطاع شئون التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الفرق، تقديرًا لجهودهم في إعداد الطلاب ودعم مشاركتهم طوال منافسات البطولة.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق إن جامعة القاهرة تعتز بأبنائها المتميزين الذين يواصلون تحقيق نتائج مشرفة ورفع اسم الجامعة في مختلف المحافل والمسابقات، مؤكدًا أن دعم المواهب الطلابية وإتاحة الفرصة أمامها للتطور والمنافسة يمثلان أحد المكونات الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة والأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب، لما تسهم به في ترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والمثابرة والمنافسة الإيجابية، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل والتفاعل بين شباب الجامعات المصرية والإفريقية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن حصاد الجامعة 57 ميدالية متنوعة يعكس قوة المشاركة الطلابية وتنوع المواهب الرياضية التي تمتلكها الجامعة، مشيرًا إلى أن المنافسة القوية التي شهدتها البطولة حتى مراحلها الأخيرة أكدت قدرة طلاب جامعة القاهرة على تقديم مستويات متقدمة في المحافل الرياضية الجامعية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تعمل على توفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الطلاب، وتشجع أبناءها على المشاركة في البطولات والمسابقات المختلفة، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات وتطوير قدراتهم وتعزيز قيم الالتزام والعمل الجماعي.

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أن دورة الألعاب الإفريقية للجامعات مثلت كذلك مساحة مهمة للتواصل بين شباب الجامعات الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب، بما يتجاوز حدود المنافسة الرياضية إلى تعزيز الروابط بين الطلاب، مؤكدًا استمرار الجامعة في توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية والطلابية ودعم طلابها لتحقيق مزيد من النتائج المتميزة في مختلف المحافل.