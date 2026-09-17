شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنزع السلاح النووي

رفضت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الخميس، الدعوات الدولية لنزع السلاح النووي، ووصفتها بأنها "مجرد ضوضاء"، مؤكدة أن الوضع النووي للنظام "مطلق".

وجاءت تصريحاتها في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأعرب المؤتمر عن القلق إزاء تنامي القدرات النووية لكوريا الشمالية، داعيا بيونج يانج إلى التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية بصورة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها، بما يتوافق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقبيل انعقاد الدورة، أصدرت الوكالة أيضا تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات في كوريا الشمالية، والذي أشار إلى زيادة كبيرة في قدرة بيونج يانج على تخصيب اليورانيوم وتوسع منشآتها النووية الأساسية.

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي هذه الدعوات بأنها "مجرد ضوضاء، وليست مفاجئة ولا جديدة".

وقالت: "بغض النظر عن مدى إصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية والغرب على عقد اجتماعات دورية والحديث عن نزع السلاح النووي وفق السيناريو المحدد سلفا، فإن ذلك لن يكون له أي تأثير على إرادة وقدرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن المصالح العليا للدولة".

وأضافت: " وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية مطلق ولا يمكن عكسه بأي شيء"، مضيفة أن "الواقع الذي ترسخ فيه الوضع النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل دائم، ماديا وقانونيا، لا يمكن أن يتغير ولو قليلا".

وأردفت: "لا يمكن لأي شخص أو أي شيء أن يعكس أبدا التغيرات الجوهرية التي طرأت على قوة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومكانتها، أو أن يمنع حدوثها في المستقبل أيضا".