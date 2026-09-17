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• النيران امتدت واقتربت من منازل فلسطينيين في قرية برقا، بحسب مصادر محلية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، منازل فلسطينيين وأضرموا النار في أراض زراعية بقرية برقا شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في أحدث حلقات إرهاب المستوطنين، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر للأناضول، إن مستوطنين أشعلوا النار في منطقة "الواد الشامي" بالقرية، قبل أن تمتد وتقترب من منازل الفلسطينيين.

وتتعرض قرية برقا والقرى المجاورة لها شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، تشمل مهاجمة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2023، تتكثف اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل هذه الاعتداءات الإرهابية: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما تواصل تل أبيب الاستيطان رغم الانتقادات الدولية.