اليمن: معارك في تعز وإسقاط مسيرة حوثية قرب باب المندب

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اندلعت، اليوم الخميس، معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية في جبهتي الوازعية وجبل حبشي، غربي محافظة تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للحوثيين.

وأفاد مصدر عسكري حكومي في تعز لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن المعارك اندلعت في الجبهتين، مشيرا إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي".

وأكد المصدر أن "قوات الجيش أجبرت مليشيا الحوثي على التراجع في جبهتي الوازعية وجبل حبشي، وتصدت لهجمات الحوثيين خلال الساعات الماضية، وسط قصف بالطائرات المسيرة استهدف تجمعات الحوثيين والآليات التابعة لهم".

وقال الجيش في بيان إن الطيران الحربي شن سلسلة غارات استهدفت آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في منطقة الرحبة بمديرية جبل حبشي وقرب كسارة الربيعي غربي المحافظة، ما أدى - وفقا للبيان - إلى تدمير عدد من العربات العسكرية وانفجار مخزن أسلحة.

وفي جبهة كهبوب، أعلنت قوات اللواء الثالث في الفرقة الأولى التابعة لقوات درع الوطن إسقاط طائرة مسيرة حوثية في أجواء الجبهة المحاذية لمضيق باب المندب.

كما نشرت قوات العمالقة تسجيلا مصورا قالت إنه يوثق تدمير عربة عسكرية للحوثيين في جبهة كهبوب شرقي باب المندب، ومقتل وإصابة من كانوا على متنها.

وتقع كهبوب في منطقة جبلية جنوب غربي محافظة تعز، وتشرف مرتفعاتها على المناطق المحيطة بباب المندب، ما يمنحها أهمية ميدانية كبيرة.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تسجيل نزوح نحو 18 ألف أسرة تضم 122 ألفا و297 نازحا في ثماني محافظات، خلال الفترة من الأول وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وقالت الوحدة في بيان "إن محافظة تعز سجلت العدد الأكبر، بواقع 9562 أسرة تضم 66 ألفا و972 نازحا، تلتها لحج بـ4511 أسرة و31 ألفا و577 نازحا، ثم عدن بـ1180 أسرة و5555 نازحا، وأبين بـ1003 أسر و7021 نازحا".

وأضافت أن "حضرموت سجلت 66 أسرة تضم 462 نازحا، والمهرة 40 أسرة تضم 280 نازحا، وشبوة 19 أسرة تضم 133 نازحا".

وأوضحت الوحدة أن "1471 أسرة سبق أن رصدتها في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة نزحت مرة أخرى باتجاه محافظة عدن"، مشيرة إلى أن "فرقها تعمل على تتبع هذه الأسر وتحديد مناطق وصولها الجديدة وإعادة تسجيلها وتحديث بياناتها وتحديد احتياجاتها الإنسانية".

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي أن طائرات سعودية شنت غارات على محافظتي حجة وتعز.

وقالت قناة المسيرة، التابعة للجماعة، إن طائرات السعودية استهدفت ثلاثة أبراج للاتصالات في منطقتي الذكرة والحوبان بمديرية التعزية ومنطقة الراهدة بمديرية خدير بمحافظة تعز.

وأضافت القناة أن الطيران السعودي "استهدف مدينة عبس بغارتين، محدثا دمارا في أربع سيارات".