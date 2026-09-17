رئيس معهد أبحاث أمراض العيون: الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة متكاملة لربط البحث العلمي بالتطبيق

أكد الدكتور هشام علي هاشم رئيس معهد أبحاث أمراض العيون، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من البحث العلمي، ودعم الباحثين والشباب، وتوسيع مجالات التعاون العلمي والبحثي، بالتوازي مع تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية التي يقدمها المعهد للمواطنين، وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية.

وأوضح "هاشم"، في تصريحات بمناسبة توليه رئاسة المعهد، أن هذه المسئولية تمثل تكليفًا يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق، والاستفادة من الخبرات العلمية والكوادر المتميزة التي يضمها المعهد، مع التركيز على دعم الباحثين وتشجيع الدراسات التطبيقية والمشروعات البحثية التي تتناول التحديات الفعلية في مجال طب وجراحة العيون.

وأضاف أن المعهد يستهدف توسيع نطاق التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الطبية داخل مصر وخارجها، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية، وتعزيز النشر العلمي في الدوريات الدولية المرموقة، ودعم الحضور العلمي للمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس المعهد إلى أن تطوير المنظومة البحثية سيكون مرتبطًا بصورة مباشرة بالدور الخدمي والعلاجي للمعهد، موضحًا أن المعهد يواصل تقديم خدمات طبية متخصصة في مجال أمراض العيون، مع العمل على تطوير الإمكانات والتجهيزات الطبية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، والاستفادة من أحدث الأساليب والتقنيات الطبية، وفق المعايير العلمية والمهنية المعتمدة.

وأكد أن تعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة الطبية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة العمل، بما يتيح تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين أساليب التشخيص والعلاج، وتطوير التعامل مع أمراض العيون المختلفة، بما يعظم المردود المجتمعي للبحث العلمي ويربط مخرجاته بصورة أكبر باحتياجات المواطنين.

ونوه الدكتور هشام علي هاشم، بأهمية بناء شراكات علمية ومؤسسية فاعلة مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الطبية، بما يدعم المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن الاستثمار في الباحثين والكوادر الشابة يمثل ركيزة أساسية لمواصلة التطوير والابتكار في مجال طب وجراحة العيون.

وأكد أن تطوير المعهد يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم البحث العلمي، وتطوير أداء المؤسسات والمراكز والمعاهد البحثية، وتعظيم دورها في خدمة المجتمع، وكذلك في ضوء توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو الارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي، وتعزيز ارتباطها باحتياجات التنمية وخدمة المواطنين.

وشدد على أن خطة العمل تستهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين التميز البحثي، والكفاءة العلاجية، وجودة الخدمات، والتطوير المؤسسي، بما يعزز دور المعهد في خدمة البحث العلمي والقطاع الصحي والمجتمع.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور هشام علي هاشم، أن المواطن سيظل محورًا رئيسيًا في جهود التطوير، وأن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة البحث العلمي ومستوى الخدمات الطبية المقدمة يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح العمل داخل المعهد.